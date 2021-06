Nyheter

ST har tidligere skrevet om «krevende tider» i menighetene i Skaun, etter at begge de to sokneprestene, Sveinung Tennfjord i Buvik menighet, og Wiebke Halvorsrud Hummelgård i Børsa og Skaun menighet, er sykmeldt. Tirsdag meldte Skaunmenighetene at det er funnet en løsning på utfordringene dette har skapt.