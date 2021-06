Får mindre doser enn ventet: - Det var ikke veldig imponerende tall

Nyheter

FHI har lagt ut en oversikt over hva de tror kommunen får av vaksinedoser i løpet av sommeren. Det er knyttet en del usikkerhet rundt tallene, spesielt de som er lengst frem i tid. Men det gir likevel en viss oversikt over hva kommunene har i vente. Smttevernoverlege i Orkland Peter Melien Trojanowski er ikke så veldig imponert over tallene de nærmeste ukene.