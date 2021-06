Nyheter

Skaun kommune har bestemt seg for å kjøpe det såkalte «Skjetnebruket» på Viggja, som frem til nå har vært eid av Dafro. Hensikten med å kjøpe tomta, er behovet for å bygge nytt renseanlegg og pumpestasjon, som er en forutsetning for utbygging i det som er Skauns tredje største tettsted (356 innbyggere, Statistisk sentralbyrå, oktober 2020).