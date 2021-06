De nye eiernes nye satsning har dobla omsetninga: – Det har gått over all forventning

Nyheter

Tidlig i 2020 kjøpte kompisene Chris Lillejord og Knut Ove Husby den såkalte Tysse-tomta, samt Hammer tilhengersenter AS, i Børsa sentrum. Mens Lillejord fungerer som styreleder i Hammer tilhengersenter, er Husby daglig leder. Det er Lillejords selskap Bela eiendom AS som eier tomta, og det er Lillejord og Husbys to selskaper, Bryo AS og Rett Ut AS, som står som eier av Hammer tilhengersenter.