Syv nye smittetilfeller - 65 satt i karantene

- Alle disse tilfellene står mest sannsynlig i sammenheng. Til sammen 65 personer er satt i karantene så langt. Inklusiv i dette er et fotballag. Vi forventer at hurtigtestene blir bekreftet av positiv PCR-test, og at det kan bli ytterligere tilfeller relatert til denne situasjonen, skriver Orkland kommune på sine hjemmesider.