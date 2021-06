Skal bygge forskningsfartøy: - Vil gi ringvirkninger til mange lokale underleverandører

Nyheter

- Dette vil bli verftets bygg nr. 161. Båten er konstruert av Skipskompetanse AS i Måløy og har en lengde på 26,4 meter og en bredde på 10 meter. Fartøyet vil bli utrustet med utstyr for prøvetaking av bunnfauna og er rigget med trål for å kunne ta prøver av fisk og skalldyr. Om bord er det lagt til rette med laboratorium for bruk i undervisning, skriver Vaagland Båtbyggeri i en pressemelding.