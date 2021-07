Varsler om lokal skogbrannfare

Nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut gult varsel om lokal skogbrannfare og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Som følge av lite nedbør og høy temperatur, står det at vegetasjon lett kan antennes og store områder kan bli berørt.

Dette varselet gjelder fra 3. juli til 6. juli, og spenner fra Mo i Rana i nord, til så langt som sør for Røros og Oppdal, og omfatter alle kommuner i Trøndelag.

– Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Det er en utfordrende situasjon, står det i varselet.

Ifølge varselet er det over femti prosent sannsynlighet for at varselet slår til.

Slik blir været de nærmeste dagene:

