20 familier er involvert: - Dette utbruddet skiller seg ut fra det vi har hatt tidligere

Nyheter

- Dette utbruddet skiller seg ut fra det vi har hatt tidligere. Vi har hatt tilfeller av at barn er smittet tidligere, men i dette utbruddet er det snakk om mange barn og unge. Det har ikke vært lett å være foreldre her, for det har vært snakk om svært lette symptomer som kanskje har vart i en dag, sier kommuneoverlege i Orkland kommune, Jimmy Wikell.