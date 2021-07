Bøter på skolebuss: — Det er fullstendig unødvendig

Nyheter

— Det er feil ressursbruk av AtB å kjøre kontroller på skolebussruter ute i regionen. Dette er skoleungdom som fylkeskommunen har plikt til å gi opplæring og skoleskyss til. Det er urimelig at de skal få bot for å ikke ha med et kort de ikke har måttet vise fram på et år, sier Grønningen.