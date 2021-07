Utbedring av Sundlivegen er forsinket

Nyheter

Det er satt av til sammen rundt åtte millioner kroner til oppgradering av fylkesvei 407 i Orkland, Sundlivegen - som går mellom Fannrem og Lauvåsen. I slutten av mai kunne prosjektleder Anne-Grethe Jenssen hos fylkeskommunen opplyse at utfordringa var trafikkavviklinga under byggeperioden. Hun opplyste samtidig at det skulle være et oppstartsmøte med entreprenøren noen dager senere, og at tidspunkt for oppstart ville bli mer avklart da.