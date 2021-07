Nyheter

I forbindelse med utbedringen av fylkesvei 700 ved Klinglien på Løkken, ble fylkesvei 486 over Bjørnli i en periode benyttet som omkjøringsvei. I den forbindelse ble to strekninger av fylkesveien, en på hver sin side av boligfeltet øverst på Bjørnli, asfaltert. Her er det snakk om en 2,5 kilometer lang strekning på Drogsetmoen-siden og én kilometer på Løkken-siden av boligfeltet.