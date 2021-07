Nyheter

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.