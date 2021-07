Postveien har vært med å legge grunnlaget for kommune-, og tettstedutvikling og det veisystemet vi har i dag

Den trondhjemske postvei er et gammelt navn på veien som gikk mellom Bergen og Trondheim, og som tidlig på 1700-tallet ble tatt i bruk for å frakte post da staten overtok ansvaret for postvesenet. Denne praksisen vedvarte frem til 1868. Siden har det ikke blitt levert post langs ruta, som blant annet har Rindal, Orkland og Skaun på ruta.