Flere tankbillass med «glidemiddel» gjorde elva grå: - Vi ville selvfølgelig ikke gjort det igjen

Nyheter

ST skrev nylig om hvordan boreslam deponert i Ulvdalen overfor Børsa sentrum, hadde rent ut i Børselva via Ulva-Kleivabekken og gjort elva grå. Dette førte til at flere innbyggere sendte bekymringsmelding til kommunen. Leder teknisk etat i Skaun kommune, Frank Johansen, sa da til ST at den ulovlige dumpinga er entreprenørens ansvar.