Forrige uke fikk Elisabeth Hellem fast grunn under beina igjen, etter å ha tilbrakt en helt spesiell ferie til sjøs.

Sammen med samboer Sondre Sundmoen hadde hun tilbakelagt en kort, men hektisk ferie om bord på den vakre seilskuta Christian Radich. De mønstret på i Kristiansund, og forlot skipet i Bodø.

Det ble en ferie blottet for shopping og paraplydrinker, men stappfull av opplevelser og vakre soloppganger.

Ikke akkurat sjøvant

Hellem er oppvokst på Kyrksæterøra. I mange år pendlet hun til Orkanger, der hun jobbet som sykepleier ved Orkdal sjukehus.

For et års tid siden fikk hun jobb ved gynekologisk poliklinikk ved St. Olav i Trondheim.

- Ungene var blitt store, så vi overlot huset til dem og flyttet til Trondheim.

Da sommerens ferie skulle planlegges, begynte de å tenke på mulighetene for sjøferie. De fant ut at Christian Radich tilbud korte turer både innenlands og utenlands. Shetland ble vurdert, men de endte med norskekysten og meldte seg på en tur fra Kristiansund til Bodø.

- Jeg hadde aldri vært i båt før, bortsett fra noen små joller.

Følte seg trygge

Det siste som skjedde før de gikk om bord, var at alle måtte ta hurtigtest.

- De var veldig flinke med smittevernreglene, både før vi gikk om bord og under selve reisen. Alle forholdsregler ble tatt, så vi følte oss veldig trygge.

Christian Radich var ferdig bygget i 1937, og er en tremastret fullrigger. Helt fra starten av var Christian Radich et skoleskip, der unge gutter som skulle til sjøs, fikk sin opplæring.

Og fortsatt står læring sentralt om bord på fullriggeren.

Det fikk Elisabeth og Sondre erfare. De fikk noen «feriedager» de aldri vil glemme. Ekstra stas var det at hun møtte sin slektning og sambygding, Tove Spjøtvold, om bord.

- Hun hadde bevilget seg turen i 60-årsgave til seg selv. En perfekt gave. En tur med Christian Radich er noe jeg vil anbefale for absolutt alle!

Ikke akkurat noe hvilehjem...

- Vi gikk om bord i en fantastisk fin båt. Etter å ha mønstret på, fikk vi omvisning, og vi ble tildelt hvert vårt nummer. Senga vår og skapet vårt ble merket med nummeret, og jeg og Sondre ble titulert som nummer 41 og 42 under hele turen.

Paret hadde sett for seg en rolig ferietur til havs, men slik ble det ikke.

- Vi måtte jobbe underveis. Det er mulig det var frivillig, men vi ble i alle fall med på det, forteller Elisabeth som sammen med blant andre Sondre ble en del av «hvitt arbeidslag».

Mestringsfølelse

Klokka halv fire på morgenen ble Elisabeth og Sondre vekket. Da hadde de en halvtime på seg før arbeidsøkta starta. Seilet skulle heises. Vi måtte opp i riggen og klatre. Etter å ha fått litt opplæring, fikk vi selv bestemme for eksempel hvor høyt vi ville klatre.

De som var redd for høyder, slapp å klatre. Elisabeth valgte å utfordre seg selv, og klatret 20-35 meter opp i masta for å sette seil.

- Vaktene var delt opp i halvtimes arbeidsstasjoner, der vi foruten å sette seil kunne bli satt til å holde utkikk etter båter eller andre ting som kunne komme i veien for skipet, en annen oppgave var å ta roret, vi lærte ulike knuter, vi gikk brannvakt, og så fikk vi lære litt om navigasjon. Det var rett og slett veldig lærerikt, og jeg opplevde å få en god mestringsfølelse underveis.

- Han klatra som ei geit

Etter at den fire timer lange morgenvakta var avslutta, gikk Elisabeth og Sondre og la seg. Klokka 16 starta ei ny firetimers økt. Arbeidsoppgavene bestå av det samme som på førstevakta.

- Det var veldig sosialt - som på en leirskole. Det var ingen tvang, men alle måtte bidra på et vis.

- Neste gang skal vi ha med ungene. For dette er en tur som passer for alle, uansett alder. Den yngste var kanskje ti år, og den eldste var 87. Han på 87 klatra som ei geit i riggen. Tiåringen var også ganske høyt oppe.

Samler på minner

Pandemien har tvunget oss til å tenke nytt når det gjelder ferie, og mange har funnet skjulte skatter i vårt eget hjemland.

Elisabeth Hellem er blant dem som har tenkt litt utafor boksen lenge før pandemien rullet innover oss. I stedet for tradisjonelle sydenturer, har hun valgt alternative reisemål. I så måte passer Christian Radich-ferien perfekt inn i rekka.

For ni år siden var Elisabeth involvert i ei alvorlig ulykke som holdt på å koste henne livet.

- I 2012 var jeg involvert i ei bilulykke der jeg holdt på å dø. Jeg fikk selv oppleve hvor skjørt livet er, og det har gitt meg et annet perspektiv. Jeg vil ikke jage etter materielle ting. Jeg vil oppleve, jeg vil presses litt ut av komfortsonen, jeg vil skape minner. Heldigvis er Sondre akkurat likedan. Livet er her og nå. Det eneste vi har med oss av verdi når vi blir gamle, er minnene våre. Reisen med Christian Radich har gitt oss minner som vi alltid vil ha med oss. Det var en helt fantastisk opplevelse. Det er utrolig artig å reise og oppleve nye ting. Norge er et utrolig flott land.

- Hva var det beste med turen?

- Opplevelsen av å være sammen. Arbeidet vi gjorde sammen, samholdet vi fikk, positiviteten hos alle. Jeg vokste litt under denne turen.





Fakta om Christian Radich

Christian Radich brukes til ulike formål, og turister kan bestille reiser både i og utenfor Norge. Hvem som helst kan bli med på reise, og det er mye å velge i, alt fra Shetland til Middelhavet. Langs norskekysten er det også mange strekninger å velge blant.

Slik beskrives skipet på Wikipedia:

SS «Christian Radich» er en tremastet fullrigger, bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord, med levering den 17. juni 1937. Eier er Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich, etablert ved en donasjon fra rittmester, trelasthandler og skipsreder Christian Radich.

«Christian Radich» ble kjent gjennom filmen Windjammer som hadde suksess i en rekke land. Skipet ble også benyttet i TV-serien Onedinlinjen fra BBC, som ble sendt på TV på 1970-tallet.

«Windjammer» er navnet på Christian Radichs livsmestringsprogram for ungdom mellom 16 og 25 som står utenfor arbeid eller skole.