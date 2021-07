Nyheter

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringa om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere over 80 år. Dette skulle etter planen gjennomføres senest 1. august, men nå har samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF) konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august.