En plass oppheves kokepåbudet - et annet sted videreføres det

Nyheter

Orkland kommune har nå fått analysert nye vannprøver for Ytre Agdenes vannverk. Disse viser at det er trygt å drikke vannet som vanlig. Analysene er gjort av to uavhengige laboratorier, som begge kommer til samme konklusjon. Kokepåbudet som ble gitt før helga oppheves derfor for Hegg-Værnes.