Har planene klare for å få gjedde-svar: - Teknologien har utvikla seg siden 2018

Alle trodde at gjedda i Sikavassdraget var utryddet etter rotenonbehandlinga i 2018, men nå er den altså tilbake. Det var under en fisketur i Sika onsdag forrige uke at 18 år gamle Erik Rostad Solhus fikk en gjedde på kroken, som gjorde at alarmklokkene begynte å ringe.