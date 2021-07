Gården fikk overraskende hjelp i en tung tid

Nyheter

Da mannen Jomar havnet på sykehuset med opp til annengrads forbrenning, først i Trondheim for så å bli flydd med ambulansefly til Bergen, sto Inger Karin tilbake med alt ansvaret for ungene og gården. Det som skjedde da var så rørende at det er vanskelig for henne å fortelle om uten at tårene kommer.