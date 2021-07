Hasardiøs forbikjøring kunne endt i voldsom frontkollisjon

Kjøringen innebar konkret fare for frontkollisjon med møtende trafikk.

Politiet i Oppdal og Rennebu stoppet midt på dagen torsdag en utenlandsk trailersjåfør på E6 sør for Fagerhaug. Bakgrunnen var ei livsfarlig forbikjøring, og både trailersjåføren og andre trafikanter kan nok prise seg lykkelig over at det ikke endte i ei alvorlig ulykke.