Atlanterhavsveien - verdens fineste sykkeltur?

Nyheter

Ruta som her beskrives egner seg ypperlig for tursykling. Fjelloverganger finnes egentlig ikke, og det er sjelden at veien hever seg mer enn et par hundre meter over havet. Biltrafikk er det, men jeg opplevde den aldri som problematisk. Det er lett å velge ruter som gir rundturer av varierende lengde. Fra Kristiansund kan man velge Atlanterhavsveien som start, eller som avslutning på en rundtur. Jeg valgte denne ruta: Kyrksæterøra-Kristiansund-Bud-Molde-Batnfjordsøra-Kanestrøm-Halsa-Kyrksæterøra. Til sammen ble dette en meget fin rundtur på ca. 360 kilometer som fordelte seg over syv dager.