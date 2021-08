Nyheter

For noen dager siden ble det oppdaget at vannføringen i Follobekken var så lav at den var nesten helt uttørket. Follobekken brukes blant annet som gytebekk av sjøørreten, men her hadde ikke yngelen mye vann å boltre seg i. Det viste seg å henge sammen med at det nesten ikke fikk renne noe vann forbi reguleringsmagasinet ved Strømtjønna.