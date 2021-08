Nå får du ditt digitale valgkort

Nyheter

Dette markerer starten for Stortingsvalget 2021. For fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet altså ut valgkort til alle som kan stemme.

Bekreftelse på stemmeretten

- Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg, sier direktør for Valgdirektoratet Bjørn Berg. På valgkortet står det hvilken valgkrets du tilhører og annen nyttig informasjon som det er lurt å lese før du går og stemmer.

Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke å printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere, siden det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

- Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt, sier Berg.

Han legger til at det er noen som lurer på om man kan stemme på nett med digitalt valgkort, men det kan man ikke. For det er ikke mulig å stemme på nett ved valg i Norge., og det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres. Velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere.

Man kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fram til 10. september. På valgdagen 13. september må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Varsler deg med SMS

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. Mens de som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir.

Totalt skal det sendes ut over 3,5 millioner digitale og cirka 300 000 valgkort på papir.