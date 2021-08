Jeg vet ikke om det vil hjelpe å ta en tredje dose, men det er bedre å ta en for mye enn en for lite

I juli skrev VG om at tusen pasienter med nedsatt immunforsvar vil få en tredje vaksinedose. Dette gjennom en studie ved Oslo universitetssykehus. Såkalte immunsupprimerte personer, altså personer med et svekket immunforsvar, har hatt dårlig effekt av to vaksinedoser. Derfor skal studien nå se på om beskyttelsen blir bedre med en tredje vaksinedose.