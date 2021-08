Nyheter

- Jeg har tatt hånd om ei ny gjedde som er fisket i Sika, noe som bekrefter at det er fisket minst to gjedder i Sika i sommer. Gjedda som nå er tatt, har samme størrelse som den forrige, noe som tyder på at det er yngel som har overlevd rotenonbehandlinga av vatnet, opplyser Tor Åge Skinstad, leder i miljøavdelinga i Orkla jeger- og fiskerforening.