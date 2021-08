Statsforvalteren med avklaring om jordflyttinga

Nyheter

Det var i midten av juli at Statsforvalteren satte foten ned for ferdigstilling av jordflyttingsprosjektet i forbindelse med bygging av nytt regiontravanlegg på Fannrem. Som kjent har Orkland kommune stilt krav om at rundt 90 dekar matjord som nå blir travanlegg, skal flyttes til Storås. I den forbindelse hadde kommunen gitt travet anledning til kun å flytte det såkalte A-sjiktet (det øverste og beste jordlaget), og at det kunne etableres et B-sjikt av stedlige masser på Storås.