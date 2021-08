Forventer over hundre deltagere i tradisjonsrikt løp: - Det er alltid noen som finner noe i garasjen

Nyheter

Orkladal veteranklubb måtte avlyse Thamsløpet i fjor på grunn av koronaen, men i år er de sterkt tilbake. Det er ventet godt med veteraner, både med to og fire hjul - og kanskje til og med med to føtter, på Glimt stadion i Råbygda denne lørdagen. Håkon Flor i Orkladal veteranklubb forteller at de venter seg rundt 100 kjøretøyer, og det er alt fra biler og lastebiler til motorsykler, mopeder og traktorer.