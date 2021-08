Mottar flere doser enn noensinne - tilbyr online booking og «drop in»

Det vil fortløpende legges ut nye ledige timer for vaksinering

– Skaun kommune forventer sterk økning i antall vaksineleveranser den kommende tiden, og det åpnes nå for at innbyggere selv kan booke time for sin andre vaksinedose, som altså vil erstatte timen de tidligere har fått satt opp. Dette gjøres med digital selvbooking på helsenorges timeavtaler, og den nye timen vil automatisk erstatte timen du tidligere har fått satt opp, skriver kommunen i ei pressemelding.