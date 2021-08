Alvorlig forurensningsproblem: — Her må noe gjøres fort

Nyheter

Forrige uke besøkte Haltbrekken fra energi og miljøkomiteen på Stortinget Løkken, på et temamøte om gruveforurensning.

— Inntrykket mitt er at vi flere plasser i Norge har et alvorlig forurensningsproblem, som følge av totalt mangel på miljøkrav i tidligere tider. Det er Staten som sitter med ansvar for de fleste av de nedlagte gruvene, som på Løkken. Jeg har tatt opp en del av dette med næringsministeren, men har foreløpig ikke fått svar, sier Haltbrekken.

— Rask forgiftning

Spesielt trekker han fram dammen på Dragset Verk, etter besøket han hadde på Løkken.

— Den demningen som holder på å gå i stykker der, kan føre til en rask forgiftning av vassdrag. Det å få gjort noe med denne situasjonen fort, er avgjørende for å unngå en plutselig forurensningssituasjon, sier han.

Odd Lykkja, koordinator for Orkla vannområde, hadde en presentasjon for Haltbrekken og de andre som deltok denne dagen, hvor han nevnte problemene ved Dragset Verk, som er et av de mindre gruveanleggene i Løkkenfeltet.

Haltbrekken har sendt følgende spørsmål til næringsministeren: «Hva vil statsråden gjøre for å sikre elva Bjøråa og Ringavatnet i Orkland kommune mot akutt forurensning fra de gamle Dragset gruver, og hvorfor har ikke statsråden besvart et snart to år gammelt brev fra Miljødirektoratet om saken?»

Kan gjøre stor skade

Brevet han viser til ble sendt av Miljødirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet 31. oktober 2019. Her anbefaler de rehabilitering av Mælisætertjønna, som er sterkt forurenset av slam fra de tidligere Dragset gruver.

— Ved brudd på dammen i Melisætertjønna, vil forurensning transporteres nedover elva Bjøråa til Ringavatnet. Slammet i tjønna har høyt innhold av tungmetaller og har høy giftighet for vannlevende organismer. Lekkasjer kan dermed gjøre stor skade. Miljødirektoratet skrev i brevet at de mente det var nødvendig med rehabilitering av dammen og at dette måtte betales av Næringsdepartementet, sier Haltbrekken i henvendelsen til næringsministeren.

Etter besøket på Løkken, sier han til ST at det er gjort for lite for å rydde opp i denne problematikken.

— Dette er problemer vi har kjent til i mange år, men hvor det har vært gjort lite. Vi ønsker å gjøre mer for å få ryddet opp i disse problemene. Vi lærer også at vi er nødt til å stille mye tøffere krav til dagens gruvevirksomhet, for eksempel ved gruvedrift i Repparfjorden. Det er uakseptabelt, slik det er tenkt, å dumpe slam i fjorden, sier han.

Mer forskning

— Hva kan gjøres for å løse problemene på Løkken?

— Det er et anlegg på Løkken som skal håndtere noe av dette. Hvis man får økte metallpriser på verdensmarkedet, kan det vurderes om det er lønnsomt å hente ut mer av de metallene og mineralene som ligger i de gamle haugene. Vi trenger også mer samarbeid med svenskene, som har noen av de samme problemene, og vi trenger mer forskning for å finne ut hva som kan kjøres, sier han.

— Hvordan vil du personlig engasjere deg videre i saken?

— Jeg venter på svar på henvendelsen min til næringsministeren, og vi kommer til å følge opp dette videre framover. Bevilgningene på statsbudsjettet bør bli større til dette oppryddingsarbeidet, sier han.