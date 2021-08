Nyheter

NAVN: Linda Sjømo

BOR: Skaun

JOBBER MED: Barne- og ungdomsarbeider

Hva gjør du akkurat nå?

- Herjer! Så er jeg er en «stillestående» hest for ungene. Stillestående fordi jeg ikke kan bevege meg så mye på grunn av dårlige knær etter å ha spilt håndball.

Lenge siden du ble ferdig med ferien?

- Jeg har jobbet i tre uker nå. Første to uker på SFO, og nå har jeg begynt med vanlig uke som er fire dager på skolen og én på barnehagen. Det var artig å begynne på etter ferien. Jeg kunne alltids hatt ei uke til med ferie, men det var godt å komme i gang på jobb igjen.

Har oppstarten på skole og barnehage gått greit for unger og voksne?

- Ja, det har det. Her på barnehagen har det begynt seks nye unger, og det har gått veldig bra. De er alle veldig tillitsfulle, også til meg som er her kun en dag i uka.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Det blir mye godt tapas når jeg serverer varmmat. Ellers kan det bli kaffe og kjeks når det er kortere besøk.

Hvor drar du helst på ferie?

- Jeg liker godt å dra til syden. Da reiser jeg gjerne på vinteren, og da blir det Gran Canaria for der er det stort sett varmt. I disse korona-tider har det blitt mange fjellturer her hjemme. Jeg prøver å variere litt, og i sommer har jeg gått mye i Bindal, Sandnessjøen og Mosjøen. Når jeg er i syden legger jeg også alltid inn en fjelltur.

Hva leser du?

- Strikkeoppskrifter, hehe. Så blir det noen ukeblader som iForm og Lev landlig innimellom. Men jeg har det for travelt til å lese veldig mye.

Hva gjør hverdagen travel?

- Jeg holder på med hund og trener ganske mye. Så er det også tiden for å plukke sopp og bær nå.

Hvorfor bor du der du bor?

- Da jeg flytta hjem igjen falt valget på Skaun. Her bor både søstra mi og faren min, og det er greit å bo i nærheten.

Din favorittpolitiker?

- Jeg er ikke interessert i politikk.

Hva opptar deg for tida?

- Hund. Jeg bruker mye tid på trening av dem.

Har du mange hunder?

- Jeg har tre - av sorten Kooiker, og så har jeg hatt et kull med seks valper denne sommeren. Så kommer det to nye kull over nyttår. Alle tre har vært på utstillinger, men nå som de har nådd sine championat trener vi mest i agility.

Ditt favoritt-turmål?

- Jeg liker godt å gå til Hjelmen i Surnadal. Fra toppen har en utsikt over både Trollheimen og havet. Det er en ganske kort tur, men den gir masse opplevelser.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Nei, jeg har ingen store drømmer, egentlig. Jeg kunne tenkt meg å reise rundt i verden sammen med hundene og drevet med agility, da.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

- Da ville jeg vært hundeinstruktør. Da hadde jeg fått holdt på med det jeg liker best.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Ungene mine!

Noen du vil gi ros til?

- Pappaen min! Han er bestandig så snill og stiller opp og hjelper meg.