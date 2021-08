Tre nye smittede - skole og barnehage tester alle barna

Nyheter

— Den ene smittede er voksen, og de to andre er barn under ti år. Det er ett tilfelle i barnehagen, og ett i skolen. De tre nye smittede er relatert til samme husholdning, og er smittet av et husstandsmedlem som fikk påvist smitte torsdag. Vedkommende er blitt smittet i en annen kommune, forteller kommuneoverlege Jimmy Wikell.