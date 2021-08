Alle har en verdi, enten det er i vedstabelen eller i samfunnet vårt.

Nyheter

Sylinderen beveger seg sakte. Den kjegleformede spissen borer seg inn i trestykket som nærmer seg den kileformede metalldelen med jevn, rolig fart. Lyden av den elektriske motoren blir gradvis mer intens mens sylinderen presser bjørk mot standhaftig metall. Kilen deler den fine bjørkekubben perfekt i to deler. Jeg henter ut de to stykkene - klare for å deles på nytt. Samme prosedyre gjentas og de de fire vedskiene havner i trillebåra. En ny kubbe legges på plass. Den samme prosedyren – igjen og igjen.