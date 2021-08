Boligkjøper tapte søksmål

Retten har under noe tvil kommer til at eiendommen ikke var i vesentlige dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

Trøndelag tingrett har avvist et erstatningskrav på inntil 250 000 kroner fra en mann i STs nedslagsfelt etter at han kjøpte en enebolig i hjemkommunen i fjor høst. Boligen er oppført på 1940-tallet og var bebodd fram til i fjor vår. Det er bror til vedkommende som inntil da bodde i huset som har stått for salget. Dette har helsemessige årsaker.