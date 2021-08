Nyheter

Skaun kommune har planer om å utvide kirkegården ved Buvik kirke. Kirkegården ligger i et område med kjente kvikkleireforekomster, og kommunen har tatt hensyn til flere grunnundersøkelser i planarbeidet før tiltaket kan igangsettes. I februar ble det sendt varsel til en nabo rett vest for Buvik kirke, om å sette istand ei usikra byggegrop på eiendommen sin i Elvgata 13. Inngrepet rundt det som er en planlagt garasje vurderes å være i en slik forfatning at den utgjør fare for skade på person, eiendom eller miljø. Geotekniske undersøkelser har påvist at stabiliteten i området, er svært dårlig.