Da covidkrisa rammet landet vårt i mars i fjor, fikk det mange konsekvenser - også ut over det at mange ble syke, folk ble isolert og bedrifter opplevd bråstopp. Bruken av hjemmekontor tok av for alvor i fjor vår. Nå - snart halvannet år etter at Norge stengte ned - sitter fortsatt mange hjemme ved kjøkkenbord og provisoriske hjemmekontor og utfører jobbene sine.