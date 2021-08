Nyheter

Da skolebussen forlot Venn oppvekstsenter torsdag ettermiddag i retning Eggkleiva, var den lastet med over tretti (trolig 35) skolebarn fra 1. til 7. klasse. Minibussen er registrert for 22 passasjerer. ST får opplyst at de største barna ble oppfordret til å ha de minste barna på fanget fra Venn til Eggkleiva.