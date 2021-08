Nyheter

Dafro har blitt enig med Skaun kommune om å selge den nesten ti mål store tomta på Viggja. På «Skjetnebruket» skal det bygges nytt renseanlegg som er avgjørende for at det skal kunne bygges flere boliger i det som er kommunens tredje største tettsted. Per dags dato leies bygningene på det gamle sagbruket ut til motorsykkelklubben Cojones og møbelsnekkeren GM Bygg.