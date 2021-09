Brukere sier Nav er autoritær og lite fleksibel: — Vi tar dette på største alvor

Det er opplyst både fra brukere og samarbeidspartnere at enkelte brukergrupper opplever å bli dårlig behandlet av NAV.

Nyheter

— Vi ser at vi har en jobb å gjøre. Vi kommer ikke bort fra at Nav er en instans som også må si nei, men måten du får et avslag på, og måten du blir møtt på når du er i din største krise, den skal vi gjøre noe med. Vi møter mennesker i sårbare og vanskelige livssituasjoner, sier Liv Lamvik, leder i Nav Orkland.