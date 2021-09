Fire nye smittetilfeller - nå er tallet 254

Nyheter

- Vi har siden forrige oppdatering i går fått fire nye smittetilfeller bekreftet av PCR-prøver analysert av St. Olavs hospital. Det er stort trykk på laboratoriet på St. Olavs hospital. Dette gjør at det må påregnes noe lengre ventetid. Det er per nå cirka to dagers ventetid på prøvesvar, skriver Orkland kommune på sin hjemmeside.