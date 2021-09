Det er mulig at vi leier ut kontordelen hvis vi finner «den riktige leietageren», for det er jo et fantastisk kontorlokale

Om lag én måned etter at Øysand stål AS kunngjorde at virksomheten opphørte, har Norgesmøllene inngått en avtale om å kjøpe tilbake kontorbygget og lagerbygget som Øysand stål har benyttet seg av siden 2002. Bygningene står rett innenfor porten til mølla, og var tidligere eid av mølla. Ifølge fabrikksjef Stig Eirik Løvseth er det en forkjøpsrett som gjør at mølla kunne kjøpe tilbake bygningene uten at de ble lagt ut på det åpne markedet.