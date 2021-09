Elden om drapsmistenkt: - Han har ikke alibi i Espås-saken

Han er ikke sjekket for alibi da han ifølge Espås-dokumentene ikke er blant de som er undersøkt.

Mannen som er mistenkt for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og for drapet på Tina Jørgensen i 2000, har ifølge John Christian Elden ikke alibi for hvor han oppholdt seg 8. august 1996, da Trude Espås fra Orkanger ble drept i Geiranger.