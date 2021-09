Godtok tilståelsesdom etter fyllekjøring - anket på stedet

Siktede har med sin handlemåte utsatt både seg selv og andre for betydelig risiko.

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune er dømt til en ubetinget fengselsstraff på 21 dager, samt ei bot på 70 000 kroner, for fyllekjøring. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år.