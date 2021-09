Nyheter

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 til 15 år. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys årskull fra 2006 til 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang, står det i pressemeldinga fra FHI. Der står det også at ungdom i alderen 12 til 15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon.

– Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

- I løpet av få uker

I en pressemelding sendt ut fredag, skriver Skaun kommune at de jobber med å iverksette en omfattende massevaksinasjon av denne målgruppen, og det forventes at et samarbeid med skolene i kommunen vil være klart for iverksettelse i løpet av få uker.

– I lys av regjeringas beslutning om å tilby 12- til 15-åringer en dose koronavaksine, planlegger Skaun en massevaksinasjon av denne målgruppen i løpet av få uker, skriver kommunen på facebook.

Skaun, Orkland, Heim, Rennebu, Rindal og andre norske Kommuner kan starte innkalling til vaksinering så snart kapasiteten tillater dette. FHI anbefaler at kommunene benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer, da det foreligger større erfaring med bruk av dette produktet i denne aldersgruppen. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Økende smitte

I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen. FHI har tidligere bestemt at

– Smitte blant barn og ungdom er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Derfor har vi anbefalt regjeringen at koronavaksinasjonsprogrammet utvides slik at 12-15-åringer får tilbud om vaksine, sier Stoltenberg.

Det er snaut 260 000 personer mellom 12 og 15 år i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjør om lag 4,8 prosent av den norske befolkninga. Med samme vaksineringstempo som de siste ukene, vil det ifølge Geir Bukholm, FHI, ta lang tid å vaksinere disse ungdommene.

– Det er så mye vaksiner nå at det er viktig å bruke de som kommer. Hvis kommunene får satt dosene kan vi være ferdige med 12–15-åringene i uke 37, sier han til VG.

Rindal leder an

Blant alle trønderske kommuner, er det Rindal som har fullvaksinert prosentvis flest innbyggere, med 72 prosent (til sammen 3 014 doser). Rennebu ligger på tredjeplass med 69,5 prosent (3 550 doser). Dette i følge VGs vaksineoversikt.

I Orkland er 63,9 prosent av befolkninga vaksinert (25 016 doser), mens i Skaun er tallet 59,4 prosent (10 952 doser). Bare åtte trønderske kommuner har fullvaksinert færre innbygger enn Heim, der 56,4 prosent av innbyggerne har fått to doser (totalt 7 814 doser).