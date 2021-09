Skaun har sluttet å vokse - i Orkland går det motsatt vei

Nyheter

Orkland-ordfører Oddbjørn Bang gleder seg over de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. SSBs tall viser at det per 1. juli 2021 var 18 351 innbyggere i Orkland. Dette er 30 mer enn per 31. mars og 51 flere enn ved årsskiftet. Det siste året - fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er folketallet økt med 89 personer.