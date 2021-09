Taxi-avklaring: Skolebarna blir hentet som vanlig torsdag

Nyheter

Drosjesjåfører over hele Trøndelag hadde varslet at de ville stoppe med skolekjøring klokka 12 torsdag, om det ikke ble en løsning mellom partene. Nå varsler imidlertid AtB og Trøndertaxi i en pressemelding at forhandlingene har gitt et resultat som sikrer elevene drosjetransport.