Vi kommer til å være nøye på hva som blir satt opp. Det er så mye stygt rundt omkring, så et visst system må det være

Nyheter

På et 150 mål stort område på Viggja, ønsker Jostein og Frederik Wilmann å bygge boliger. Området, som ligger sør for vegen (fv 800) og nord for Stykkjeskammen, er i dag avsatt til LNF-område.