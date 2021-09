Skoleskyssen: - Vi er ikke i mål før alt er på plass

Nyheter

Etter at drosjesjåførene varslet at det var uaktuelt å fortsette med skolekjøringen fra og med torsdag i forrige uke, grunnet en anbudsavtale som de betegner som sosial dumping, gikk Trøndertaxi og AtB onsdag kveld inn i et forhandlingsmøte som varte flere timer.