Marsjerte for opphold

Nyheter

15. august 2011 begynte 30 papirløse flyktninger fra Etiopia, Afghanistan, Iran, og Kurdistan å gå pilegrimsleia fra Oslo til Trondheim. Onsdag 7. september samme år var de på Svorkmo. Dagen artikkelen sto på trykk regnet de med å være fremme i byen.

— Vi representerer fire nasjoner med samme problem. Vi kjemper alle for å få asyl i Norge. Vi går denne marsjen for å kommunisere og vise nordmenn våre problemer, og for å være en del av det norske samfunnet, sa etiopiernes talsperson Dawit Wasihun.

Asylmarsjen hadde to paroler. «Beskytt oss fra diktatur og tortur» og «La oss bidra, gi oss opphold».

Psykisk fengsel

Dawit var en av flere etiopiere som 7. februar 2011 gikk til sultestreik i Oslo domkirke for å få myndighetene til å vurdere asylsøknadene deres på nytt. En uke senere satte de opp et telt utenfor domkirka og organiserte seg for å kjempe for sine rettigheter.

— Etiopia, Afghanistan, og Iran er tre av landene med størst problemer med diktatur i verden. Makthaverne dreper og torturerer sivile uten grunn. De politiske aktivitetene vi gjorde i våre hjemland gjorde oss utsatt for forfølgelse og tortur. Vi rømte hit for å berge livet. Men det fysiske fengselet i hjemlandet ble gjort om til et psykisk fengsel uten mulighet verken for å få seg jobb eller et liv, sa Dawit om oppholdet på asylmottaket i Norge.

— Vi vil ikke være her, vi vil leve i våre hjemland, som alle andre. Vi ønsker å ta demokratiet vi har lært om i Norge med oss hjem igjen. Vi ønsker bare å bli her frem til det er mulig, sa Dawit.

Beskyttelsesbehov

Ehsan Amiri, afghanernes talsperson, forklarte at afghanerne marsjerte for å protestere mot Norges asylpolitikk mot afghanske flyktninger.

— Vurderingene vi får fra myndighetene på våre søknader samsvarer ikke med realiteten og sannheten. I Afghanistan er hverdagen krig, terror, og trusler fra grupper som Taliban og narkomafiaen og andre, sa Amiri.

— Det er ikke riktig å tvangssende folk tilbake til hjemlandet. Det skjer ofte at hjemsendte blir arrestert på flyplassen. Et eksempel er en iraner som ble tvangssendt fra Norge etter å ha fått avslag på asylsøknaden. Han ble arrestert på flyplassen og satt i fengsel. Da han klarte å rømme, dro han til Tyrkia. Der ble han anerkjent som flyktning, før han dro videre til Australia og fikk oppholdstillatelse der. Spørsmålet er, hvem tok feil? Norges myndigheter som tvangssendte ham tilbake til Iran, eller FNs høykommissær for flyktninger som gav ham flyktningstatus? spør iraneren Babak Majed.