Jubelen i taket hos Ap: - Det er noen som savner bilde av meg på do

Nyheter

Tradisjonen tro var Arbeiderpartiet i regionen samlet til valgvake på Løkken. Etter en bedre saltkjøttmiddag på Bergmannskroa, var det nedtelling fram mot klokka 21.

Enorm jubel

Da den første prognosen ble lest opp på NRK, brøt det ut en enorm jubel blant Ap-medlemmene og -sympatisørene som fulgte sendinga på storskjerm.

- Jeg var veldig spent, og ble veldig glad da jeg fikk se prognosen. Jeg har trua. Det var skikkelig artig å være her sammen med Orkland Ap, sier Kristine Solli, som deltok på valgvaken.

Den første prognosen viste solid rødgrønt flertall. Ap, Sp og SV hadde til sammen 88 mandater. Det trengs 85 for å ha flertall i Stortinget.

Bilde på do...

Jorodd Asphjell fra Fannrem var selvskreven på valgvaka, og han holdt en kort, men oppildnende tale til sine meningsfeller. Han trakk fram at Ap ser ut til å ha gjort et svært godt valg i Orkland, med 32,9 prosent av stemmene.

- Så er det noen som er sur for at jeg er for mye i media, og at de savner bilde av meg på do, sa Asphjell med et stikk til Venstres Arne Grønset, og hans innlegg i ST om at Asphjell figurerte så mye i lokalavisa, og at det eneste som manglet, var et bilde av Asphjell på do.

- Jeg ser at Venstre i Orkland ligger an til å få 1,9 prosent. Man må være blid og synlig om man skal vinne valg, sa Asphjell - til enorm jubel.

MDG eller Rødt?

De første prognosene tyder på at Sp, Ap og SV får flertall alene, og dermed ikke blir avhengig av å lene seg på verken Rødt eler MDG. Dette er det helt klart foretrukne alternativet for Ap-folk, også blant dem ST snakket med på Løkken.

Men på spørsmål om hvem av de to partiene de ønsker å samarbeide med dersom de må, svarte alle ST snakket med at de ønsket Rødt, og ikke MDG.

-

Sp-jubel

Det partiet det har vært mest pessimistiske oppslag om de siste ukene, er Senterpartiet. Tidligere i år var partiet større enn Ap på nasjonale målinger, og man begynte å diskutere om Vedum kunne bli statsminister.

Men i de siste månedene før valget har Sp rast på meningsmålingene, og har vært nede på ellevetallet. Det var derfor jubel på Senterpartiets valgvake på Meieristuggu i Meldal da kveldens første prognose kom, hadde Sp nesten 15 prosent.

Reaksjonen på valgresultat er det beste beviset på at gyldigheten av ordspråket alt er relativt.

Ap jubler over en prognose som er mer enn ti prosentpoeng lavere enn den berømmelige 36,9-grensa som Jagland satte som krav for å fortsette som statsminister. Sp jubler over en prognose som innebærer en nedgang på nesten ti prosentpoeng sammenlignet med de beste målingene.

- Nå har vi både 40, 50 og 60 prosent i flere valgkretser i Orkland. Det er et klart signal om at vi trenger et skifte med et sterkt Sp i regjering. Vi trenger - nei, vi må - ha en ny kurs for landet. En kurs som satser på både by og land, sier leder i Orkland Sp, Kristian Fremstad.