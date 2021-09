Tre av fire har tatt første vaksinedose

Nyheter

Orkland kommune viderefører tilbudet om vaksinering av ungdom i alderen 12 til 15 år på torsdag. Også denne uka er det muligheter for drop-in ved Orklahallen for uvaksinerte – uavhengig av om det er for å ta første eller andre vaksinedose. Drop-in gjelder også for ungdom i alderen 12 til 17 år.